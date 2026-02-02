Реклама

Экономика
11:44, 2 февраля 2026Экономика

Россиянка придумала необычную замену детской коляске и прокатила младенца на льду

На Сахалине мать прокатила младенца на тюбинге на льду
Полина Кислицына (Редактор)

На Сахалине мать придумала необычную замену коляске и прокатила младенца на тюбинге на льду. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Amur Mash.

Необычную замену коляске обнаружили в Корсаковском районе, где женщина поставила люльку с младенцем на тюбинг и за веревку повезла по льду, пока неподалеку от них рыбачил ее муж.

«Грудничка даже на рыбалку взяли! Возят, чтобы не плакал, видно. Дышал свежим воздухом. Верх коляски поставили на ватрушку и возят. (...) Вот так вот к рыбалке приучают с самого детства», — отметила очевидица «заезда», снявшая его на видео. Судя по записи, в месте, где был снят ролик, вырос небольшой городок с палатками — все эти люди приехали на Сахалин ради рыбалки.

Ранее москвич прокатился по улице в собачьей упряжке и попал на видео.

