В России придумали ответ на попытку Украины устроить изощренный теракт в зоне СВО

Депутат Медведев захотел дать асимметричный ответ на действия спецслужб Украины

Реакция на действия спецслужб Украины, которые пытались устроить изощренный теракт в зоне специальной военной операции (СВО) — подорвать бомбы, замаскированные под помощь российским военным в виде стелек с подогревом — должна быть асимметричной. Такой ответ на действия Киева придумал депутат Мосгордумы (МГД), публицист Андрей Медведев.

Медведев захотел видеть ответные меры на подобные попытки совершения терактов и диверсий в виде ударов по мошенническим колл-центрам в разгар рабочего дня или по логистическим центрам на Украине.

«Там список таких целей может быть весьма не маленький. Как говорится, немного асимметрии и гибридной войны от нашего стола вашему», — предложил он.

Как сообщалось ранее, сотни мини-бомб мощностью по 1,5 грамма тротила курьер украинской спецслужбы вез контрабандой в Россию из Польши. Однако его задержали с поличным.