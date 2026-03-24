14:02, 24 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о праве россиянок на аборт по ОМС

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аборт является сложной медицинской операцией, на проведение которой по ОМС должны иметь право женщины, оплачивающие взносы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она также призвала оградить врачей от ответственности за якобы склонение женщин к абортам.

«Сегодня руководитель Комитета по охране здоровья опять вернулся к теме абортов и заметил, что, защищая женщин, некоторые коллеги могут перегнуть палку в отношении врачей. Потому что когда принимаются законы о склонении к аборту, вина возлагается на гинекологов, которые якобы принуждают к этому женщин. И врачей из этой зоны ответственности необходимо выводить», — призвала политик.

Она заметила, что «склонение к аборту» — в принципе довольно размытое понятие, под которое можно подвести практически что угодно. По этой причине она сочла неудивительной реакцию общества на подобные инициативы. Останина также подчеркнула право женщин на аборт по ОМС.

«Пока мы не предложили систему соцгарантий, которые защищали бы мать, семью и ребенка, мы не можем настаивать на запрете. Операция по прерыванию беременности — такая же сложная, как и любая другая, и женщины, выплачивающие взносы, имеют право на эту медицинскую услугу по ОМС», — сказала депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте. Парламентарий подчеркнул, что при принятии решения женщины могут советоваться с близкими людьми.

