Володин высказался о праве россиянок на аборт

13:12, 24 марта 2026Россия

Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom  

Женщина должна сама принимать решение об аборте. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Высказывая позицию о праве россиянок на искусственное прерывание беременности, парламентарий подчеркнул, что при принятии решения женщины могут советоваться с близкими людьми.

«Тема абортов очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за призывы к травле решивших сделать аборт россиянок. Размер взыскания захотели установить в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

