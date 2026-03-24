Володин высказался о праве россиянок на аборт

Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте

Женщина должна сама принимать решение об аборте. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Высказывая позицию о праве россиянок на искусственное прерывание беременности, парламентарий подчеркнул, что при принятии решения женщины могут советоваться с близкими людьми.

«Тема абортов очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за призывы к травле решивших сделать аборт россиянок. Размер взыскания захотели установить в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

