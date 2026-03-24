22:21, 24 марта 2026Интернет и СМИ

В Сербии указали на желание ЕС восстановить отношения с Россией

«Политика»: В ЕС все чаще призывают восстановить отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) участились призывы восстановить отношения с Россией из страха перед мировым кризисом. На это указала сербская газета «Политика».

«Европа начала просыпаться. Но не по собственной воле, она была разбужена глобальным кризисом и осознанием того, что центр мира переместился за пределы треугольника Лондона, Парижа, Берлина», — говорится в статье. Кроме того, автор материала отметил, что опасения перед Россией стали рассеиваться «благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. «Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — отметил политик.

