15:02, 24 марта 2026Россия

В Совфеде объяснили поведение оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы

Сенатор Гибатдинов назвал весенним обострением поведение депутата Самокиша
Никита Абрамов

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Поведение депутата Госдумы Владимира Самокиша, оскорбившего поклонников актера Чака Норриса, является весенним обострением. Об этом заявил сенатор Совфеда Айрат Гибатдинов, чьи слова приводит НСН.

«Думаю, здесь есть весеннее обострение. У кого-то есть медицинские показания, у кого-то это связано с текущей социально-экономической обстановкой, с какими-то личными проблемами. Все это влияет на психическое состояние людей», — сказал он.

Сенатор напомнил, что в Думе есть специальная комиссия по этике, которая должна разобраться в данной ситуации и дать внятный ответ. Также Гибатдинов назвал подобное поведение недопустимым.

Пост появился в канале Самокиша 20 марта. «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он, комментируя сообщения о смерти актера (пунктуация и орфография автора сохранены). Затем политик начал оскорблять возмутившихся его словами подписчиков, а после удалил публикацию.

После этого Самокиш написал, что «полковник Макаров В. С. приказал просить прощения», и он, выполняя указание, признает свою неправоту. В свою очередь, депутат Госдумы и полковник в отставке Вячеслав Макаров подтвердил, что «в жесткой форме приказал» Самокишу извиниться за насмешливый пост об актере.

