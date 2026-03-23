Полковник рассказал о приказе депутату Госдумы извиниться за насмешку о Чаке Норрисе

Депутат Макаров подтвердил, что приказал Симашко извиниться за пост о Норрисе

Депутат Госдумы и полковник в отставке Вячеслав Макаров подтвердил, что приказал своему коллеге Владимиру Самокишу извиниться за насмешливый пост об американском актере Чаке Норрисе. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Фонтанкой».

20 марта после появления сообщений о смерти Норриса Самокиш разместил в Telegram пост, в котором удивился скорби россиян. «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он. Затем политик начал оскорблять возмутившихся его словами подписчиков, но после поднявшегося резонанса удалил пост. Позже он написал, что «полковник Макаров В.С. приказал просить прощения», и он, выполняя указание, признает свою неправоту.

В беседе с журналистами депутат Макаров сообщил, что действительно обратился к Самокишу с требованием.

Я ему в жесткой форме приказал извиниться за свои действия. И доложить мне. Он это выполнил и доложил Вячеслав Макаров депутат Госдумы, полковник в отставке

Полковник подчеркнул, что его возмутил тон коллеги. «Я сам спортсмен и ко всем спортсменам с уважением отношусь. Хороший актер, изобрел новый вид боевых искусств, против России нигде не выступал. Надо с уважением к ушедшим относиться», — сказал Макаров.

Ранее стало известно, что из-за оскорблений подписчиков Самокиш может лишиться мандата.

В декабре 2025 года Самокиш назвал говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России. Так парламентарий отреагировал на проигрыш Томска, где прожил 50 лет. Позже депутат объяснился, заявив, что его захлестнули эмоции, так как был уверен в победе своего родного города.