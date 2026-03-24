В США захотели возобновления диалога между двумя постсоветскими странами

Науседа: Спецпосланник Коул обсуждал возможность диалога Белоруссии с Литвой

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обсуждал возможность диалога между Белоруссией и Литвой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

«В ходе беседы со мной был поднят вопрос о том, каковы возможности для политического диалога с Беларусью», — подчеркнул политик.

По словам Науседы, усилия по освобождению белорусских политзаключенных приветствуются Вильнюсом. Но для Минска, добавляет он, это не более чем «инструмент достижения политических целей».

Науседа также заявил, что Минск преследует цель «расколоть» НАТО.

19 марта Джон Коул приехал в Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После этого белорусская сторона освободила около 200 политзаключенных, а Вашингтон снял часть санкций с белорусского министерства финансов, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия».