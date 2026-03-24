В США захотели возобновления диалога между двумя постсоветскими странами

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 24 марта 2026

Науседа: Спецпосланник Коул обсуждал возможность диалога Белоруссии с Литвой
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обсуждал возможность диалога между Белоруссией и Литвой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

«В ходе беседы со мной был поднят вопрос о том, каковы возможности для политического диалога с Беларусью», — подчеркнул политик.

По словам Науседы, усилия по освобождению белорусских политзаключенных приветствуются Вильнюсом. Но для Минска, добавляет он, это не более чем «инструмент достижения политических целей».

Науседа также заявил, что Минск преследует цель «расколоть» НАТО.

19 марта Джон Коул приехал в Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После этого белорусская сторона освободила около 200 политзаключенных, а Вашингтон снял часть санкций с белорусского министерства финансов, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok