Ведущая Первого канала отказалась отдыхать за рубежом из-за инцидента с монахом с дубинкой

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова отказалась от отдыха за границей

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале и сваха Роза Сябитова заявила, что отказалась от отдыха за рубежом. В беседе с ОСН она объяснила, после какого инцидента приняла такое решение.

По словам ведущей, однажды она ненароком частично оголилась, когда была в храме в Таиланде. Сябитова уточнила, что у нее были видны спина и ноги, но она этого не заметила. Однако части тела свахи заметил местный монах. Как утверждает ведущая, возмущенный ее поступком, он погнался за ней с дубинкой. «Он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место», — добавила она.

Телесваха предположила, что ее могли посадить в тюрьму за ненамеренную демонстрацию спины и ног в храме, и посоветовала туристам изучать законы страны, в которой они планируют отдохнуть. «Но я для себя решила, что отдыхать буду только в России», — сказала Сябитова.

Ранее сообщалось, что бывшая актриса юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева заступилась за бойфренда, который сидел в американской тюрьме. Артистка заявила, что ее молодой человек попал за решетку, поскольку «оказался не в том месте не в то время».