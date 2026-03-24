11:36, 24 марта 2026

Вероятность протестов на Украине из-за ТЦК оценили

Юлия Сычева
Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине сильны антироссийские позиции, поэтому заявление экс-премьера страны Николая Азарова о пустеющих улицах Киева из-за ТЦК преувеличены, считает политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Азаров заявил, что улицы украинской столицы пустеют, поскольку киевляне вынуждены прибегать к различным способам обезопасить себя из-за насильственной мобилизации. По его словам, жители Киева пишут ему и жалуются, что с каждым днем им приходится становиться все осторожнее.

Глазунов отметил, что на сегодня многие украинцы выступают за боевые действия против России, немало из них не скрываются от военкомов и сами отправляются на фронт.

«Враг силен, и он еще способен сопротивляться, это видно по фронту. Если бы Азаров был прав в том, что там всех насильно хватают, уже бы и линии фронта не было, уже бы все сдались в плен и сохранили свои жизни. Нет, к сожалению, война еще будет длиться. По крайней мере, до лета — активная фраза, а после лета посмотрим, что дальше будет. Соответственно и масштабных протестов против ТЦК тоже не будет», — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина ехал на собственную свадьбу, когда его задержали и мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования. До этого стало известно, что в Харькове женщины пытаются защитить своих мужчин и нередко вмешиваются, не позволяя сотрудникам ТЦК их задержать.

