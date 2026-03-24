19:43, 24 марта 2026

В Литве отказались лишать россиян права голоса

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сейм (парламент) Литвы отклонил предложение о лишении права голоса россиян на выборах местного уровня. Об этом пишет LRT.

Предложение было инициировано со стороны оппозиции Литвы — консервативных сил. Оно подразумевало запрет на постоянное проживание в стране гражданам России и Белоруссии, запрет на голосование и выдвижение на муниципальных выборах.

LRT также приводит слова представителя аграрной партии Валюса Ажуоласа. Он удивился факту приглашения высококвалифицированных белорусов на работу в Литву ранее. Теперь же представители тех же политических сил предлагают ограничить их права.

Впервые предложение появилось в апреле 2025 года. Тогда его публично озвучил председатель партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» Лауринс Кащюнас. Он объяснял этот законопроект тем, что подобные запреты действуют и в двух других балтийских странах — Латвии и Эстонии.

