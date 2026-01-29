Реклама

В Литве захотели урезать права русским в одном вопросе

В Литве консерваторы предложили урезать права россиянам в голосовании на выборах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lithuania flag / Reuters

В Литве парламентские консерваторы предложили урезать права россиянам и белорусам в голосовании на выборах. Об этом сообщает LRT со ссылкой на председателя партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» Лауринса Кащюнаса.

«Мы предлагаем ограничить или запретить гражданам государств, не входящих в Европейский союз (ЕС) и НАТО, участвовать в выборах советов и мэров самоуправлений», — заявил политик.

Кащюнас аргументировал это тем, что подобные запреты действуют и в двух других балтийских странах — Латвии и Эстонии.

Ранее бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус рассказал, что у Североатлантического альянса есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. При этом он отказался называть город российским названием Калининград.

