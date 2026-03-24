Возможность иранских ракет долететь до Лондона оценили

Аналитик Кнутов: У Ирана есть ракеты, способные долететь до Лондона

Военный аналитик Юрий Кнутов оценил возможность иранских ракет долететь до Лондона. Его слова приводит aif.ru.

После ударов Ирана по американо-британской базе Диего-Гарсия, которая расположена примерно в 4000 километров от Тегерана, в оборонном ведомстве Лондона выразили обеспокоенность.

«Если расстояние четыре тысячи километров между Тегераном и Лондоном, то ракета может долететь. До базы в Шотландии, которая севернее, может и не долетит, но по Лондону теоретически может», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Иран совершенствует свои ракеты, и в ближайшем будущем они смогут преодолевать расстояния до семи тысяч километров. «А может у них уже есть такая ракета, просто они не говорят о ней», — добавил Кнутов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что атака на объект, расположенный на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий. По его словам, европейским странам стоит осознавать это и стремиться к разрешению конфликта путем дипломатии.