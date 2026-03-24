Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:52, 24 марта 2026

Всех застрявших россиян вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке

РСТ: Застрявших в третьих странах россиян вывезли туроператоры
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Всех застрявших российских туристов вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что речь идет о путешественниках, которые улетели из России на отдых через хабы на Ближнем Востоке и не могли вернуться из-за конфликта и закрытия воздушного пространства. «Некоторые туристы еще остались, но они не застряли, а продолжают плановый отдых в рамках заранее купленных туров», — рассказали в РСТ.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейса в Дубае россиянка трое суток не могла покинуть номер гостиницы. Ей сказали «сидеть и ждать», потому что позвонить могут в любой момент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok