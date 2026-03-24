Всех застрявших россиян вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Всех застрявших российских туристов вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что речь идет о путешественниках, которые улетели из России на отдых через хабы на Ближнем Востоке и не могли вернуться из-за конфликта и закрытия воздушного пространства. «Некоторые туристы еще остались, но они не застряли, а продолжают плановый отдых в рамках заранее купленных туров», — рассказали в РСТ.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейса в Дубае россиянка трое суток не могла покинуть номер гостиницы. Ей сказали «сидеть и ждать», потому что позвонить могут в любой момент.