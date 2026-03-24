07:56, 24 марта 2026

Зеленский разозлился на Европу из-за Орбана

Александра Синицына
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский злится на Евросоюз из-за промедления с кредитом на 90 миллиардов евро в связи с тем, что страны союза не могут повлиять на вето Венгрии. Об этом порассуждал кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

«Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима», — подчеркнул журналист.

По словам Христофору, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в первую очередь защищает интересы своей страны и не обязан выполнять желания Киева.

«Я считаю это полнейшей и абсолютной глупостью. И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет», — заключил эксперт.

Ранее в парламенте Франции поддержали заблокировавшего кредит Украине Орбана. Политик Марин Ле Пен указала, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются для Венгрии жизненно важным вопросом.

