21:13, 23 марта 2026

Ле Пен: Орбан, заблокировав кредит Украине, защищает интересы Венгрии
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан защищает интересы своей страны, блокируя кредит Евросоюза (ЕС) Украине на 90 миллиардов евро. Об этом в соцсети X написала лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Накладывая вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, Виктор Орбан защищает интересы своей страны. Могу ли я злиться на страну за отстаивание своих интересов? Конечно, нет», — написала Ле Пен.

Политик отметила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются для Венгрии жизненно важным вопросом.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли Франции.

    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Во Франции поддержали заблокировавшего кредит Украине Орбана

    Беспилотник ВСУ целенаправленно влетел в пассажирский автобус в российском селе

    Трамп заявил о готовности Ирана к заключению сделки

    Союзники США предупредили Трампа о катастрофе

    Валерия поддержала уставшую от сильных женщин Тодоренко

    Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

    Людям с хроническим стрессом посоветовали употреблять перед сном один продукт

    Климат на Земле достиг критических показателей

    Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

    Все новости
