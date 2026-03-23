Во Франции поддержали заблокировавшего кредит Украине Орбана

Ле Пен: Орбан, заблокировав кредит Украине, защищает интересы Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан защищает интересы своей страны, блокируя кредит Евросоюза (ЕС) Украине на 90 миллиардов евро. Об этом в соцсети X написала лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Накладывая вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, Виктор Орбан защищает интересы своей страны. Могу ли я злиться на страну за отстаивание своих интересов? Конечно, нет», — написала Ле Пен.

Политик отметила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются для Венгрии жизненно важным вопросом.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли Франции.