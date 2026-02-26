Во Франции выступили против вступления Украины в ЕС по одной причине

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли Франции. Об этом в соцсети X заявила председатель фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Франции Марин Ле Пен.

«Мы категорически против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это означало бы немедленную гибель французского сельского хозяйства», — написала она.

При этом Ле Пен отдельно указала на уязвимое положение ряда сфер, которые, по ее оценке, в случае такого шага не смогут восстановиться.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обозначить дату вступления Украины в Европейский союз в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского. «С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала она.