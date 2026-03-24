Женщин предупредили об опасности мужчин с простатитом

Врач Илюхина предупредила женщин о риске цистита из-за простатита у партнера

Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила женщин, что мужчины с простатитом могут представлять опасность для их здоровья. Об этих рисках она рассказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Илюхина, в некоторых случаях простатит связан с патогенами, которые передаются половым путем. Эти микроорганизмы могут привести к возникновению у женщин цистита, вагинита и цервицита, подчеркнула она.

Врач добавила, что в современных клинических рекомендациях четко прописано, что если у женщины регулярно случаются рецидивы воспалительных заболеваний, то проверяться и лечиться должны оба партнера. Только в этом случае она сможет полностью избавиться от хронических проблем в интимной зоне, заключила Илюхина.

