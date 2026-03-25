03:01, 25 марта 2026

70 человек провалились сквозь пол на свадьбе

Юлия Юткина
Фото: New Hampshire State Fire Marshal's Office

В штате Нью-Гэмпшир, США, во время свадебной церемонии обрушился пол. Об этом сообщает NBC 10.

Свадьба проходила в исторической хижине в заповеднике Чокоруа. К началу церемонии внутри собрались около 144 человек. Вдруг под ними образовалась дыра размером шесть метров на шесть метров. В нее провалились около 70 гостей. Несколько из них застряли между балками.

В дыру спустили лестницы, и некоторые смогли выбраться по ним самостоятельно. Других спасли прибывшие пожарные. Многие гости получили незначительные ранения — медицинскую помощь им оказали на месте. Шестерых человек пришлось госпитализировать.

Предполагается, что пол обрушился во время церемонии из-за того, что в хижине было слишком много человек. Скорее всего, старые доски не выдержали такого большого веса.

Ранее сообщалось, что мужчина на свадьбе в Индии поперхнулся десертом и не выжил. Его тщетно пытались реанимировать.

