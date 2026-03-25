10:49, 25 марта 2026Путешествия

Аэропорт Москвы частично прекратил работу

Аэропорт Шереметьево выпускает и принимает рейсы по согласованию
Зарина Дзагоева
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский аэропорт Шереметьево частично прекратил работу — самолеты выпускаются и принимаются по «согласованию с соответствующими органами». Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — предупредили в воздушной гавани.

Аэропорт полностью прекратил работу с 22:17 по московскому времени 24 марта до 6:34 25 марта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет больше 70 рейсов.

