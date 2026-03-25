16:15, 25 марта 2026

Банда контрабандисток перевезла 170 килограммов наркотиков и попалась из-за курьера

В Великобритании поймали банду наркоторговок, скрывавшихся от полиции три года
Юлия Юткина
Фото: Brian Minkoff / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании арестовали банду контрабандисток, замешанных в поставках кокаина стоимостью 13,6 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей). Как пишет Daily Mail, они скрывались от правосудия три года.

Организатором перевозок кокаина был 29–летний Шахрух Хуммаюн. Ему подчинялись три наркоторговки: 28-летняя Синдия Вирсе, 26-летняя Габриэла Тринкунайте и 26-летняя Рубанприт Каур.

С апреля по август 2022 года им удалось перевезти 170 килограммов кокаина. Они распространяли наркотики по всей стране, координируя свои действия с помощью зашифрованных сообщений. Чтобы скрываться от полиции, женщины также использовали кодовые имена и постоянно меняли местоположение. Их разоблачили только после того, как полиции попался другой курьер, связанный с ними.

16 июня 2022 года 39-летнего Арвиндера Бейнса остановили по дороге в Лондон. В его автомобиле нашли 10 килограммов кокаина, а в телефоне обнаружили информацию о других поставках. Так полицейские и вышли на участниц банды.

14 января 2025 года они арестовали Тринкунайте, а 15 января — Каур и Вирсе. Хуммаюн пытался сбежать из страны в ОАЭ, но его поймали перед вылетом. Все пятеро участников заговора были приговорены в общей сложности к 30 годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Боливии арестовали уругвайского наркобарона Себастьяна Марсета и его подельников. Среди них выделилась 22-летняя девушка, которая быстро прославилась в интернете своей красотой.

