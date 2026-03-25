20:58, 25 марта 2026

Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

Варвара Митина (редактор)

Фото: Ивановский областной суд

В Иванове суд арестовал бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина по делу об обналичивании миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Бизнесмен будет под стражей до 24 мая. Он проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. С предъявленным обвинением задержанный не согласен и просил суд не избирать в его отношении меру пресечения, связанную с лишением свободы. По этому делу арестовали еще двоих человек.

По версии следствия, группировка из 15 человек обеспечивала работу теневых финансовых структур — они обналичивали и выводили деньги в другие страны через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Предварительно, злоумышленники заработали более 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что теневые банковские операции у них обходились в 10-15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    В Финляндии вступились за Россию

    Людям с бессонницей предложили комбо из двух продуктов для крепкого сна

    В США высказались о переговорах с Ираном

    В Белом доме сделали пугающее предупреждение Ирану

    Стало известно о полупустых залах на спектакле Ефремова

    Раскрыта причина роста жестокости у российских подростков

    Россия выступила с требованием к США и Израилю

    В России предупредили о последствиях корректировки семейной ипотеки

    Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

    Все новости
