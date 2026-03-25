Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

В Иванове суд арестовал бизнесмена Малофейкина за обналичивание миллиардов

В Иванове суд арестовал бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина по делу об обналичивании миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Бизнесмен будет под стражей до 24 мая. Он проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. С предъявленным обвинением задержанный не согласен и просил суд не избирать в его отношении меру пресечения, связанную с лишением свободы. По этому делу арестовали еще двоих человек.

По версии следствия, группировка из 15 человек обеспечивала работу теневых финансовых структур — они обналичивали и выводили деньги в другие страны через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Предварительно, злоумышленники заработали более 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что теневые банковские операции у них обходились в 10-15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей.