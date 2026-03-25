20:36, 25 марта 2026Ценности

Блогерша показала платье на свадьбу подруги и вызвала споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @janemcdermott4

Блогерша Джейн Спроул из Ирландии показала наряд на свадьбу подруги и вызвала споры в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Для торжества девушка заказала на сайте британского онлайн-ретейлера одежды и косметики ASOS макси-платье без бретелей бренда Arrange. Предмет гардероба оказался оформлен асимметричной накидкой желтого оттенка и крупными серебристыми пайетками. «Первая свадьба в 2026 году», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 3,2 миллиона просмотров. Зрители высказались об образе Спроул в комментариях. Часть из них сочли его неуместным: «[Кричит:] "Посмотрите на меня, не обращайте внимания на невесту"», «Такое красивое платье. Честно говоря, на месте невесты я была бы в бешенстве», «Слишком вычурно».

В то же время другие юзеры поддержали выбор блогерши. «Нет ни малейшего шанса, что я перепутаю его со свадебным платьем», «Я была бы в восторге, если бы кто-нибудь надел это на мою свадьбу. Ты выглядишь потрясающе!», «Как организатор свадеб, я считаю этот наряд на тысячу процентов приемлемым и прекрасным!» — заявили они.

Ранее в марте в сети восхитились свадебным платьем юзерши Кины Краль за две тысячи рублей.

