В сети восхитились свадебным платьем девушки за две тысячи рублей

В сети восхитились дешевым свадебным нарядом юзерши Кины Краль. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка предстала на размещенных кадрах в облегающем кружевном макси-платье белого цвета. Предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, расклешенными рукавами и жемчужными пуговицами. «Вы поверите, если я скажу, что мое свадебное платье стоило 20 евро [примерно две тысячи рублей]?» — поинтересовалась автор ролика, отметив, что приобрела вещь на сайте китайского ретейлера Shein.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Ты прекрасна! Я в восторге!», «Так красиво!», «Просто великолепно», «Нам нужна ссылка на платье!» — заявили пользователи.

