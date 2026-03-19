20:26, 19 марта 2026

В сети восхитились свадебным платьем девушки за две тысячи рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shein

В сети восхитились дешевым свадебным нарядом юзерши Кины Краль. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка предстала на размещенных кадрах в облегающем кружевном макси-платье белого цвета. Предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, расклешенными рукавами и жемчужными пуговицами. «Вы поверите, если я скажу, что мое свадебное платье стоило 20 евро [примерно две тысячи рублей]?» — поинтересовалась автор ролика, отметив, что приобрела вещь на сайте китайского ретейлера Shein.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Ты прекрасна! Я в восторге!», «Так красиво!», «Просто великолепно», «Нам нужна ссылка на платье!» — заявили пользователи.

В феврале ведущая свадебных мероприятий Юлия Арапова назвала российским невестам и женихам способы сэкономить на свадебных нарядах.

