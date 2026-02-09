Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 9 февраля 2026Ценности

Российским невестам и женихам назвали способы сэкономить на свадебных нарядах

Пятый канал: Невесты и женихи могут сэкономить на нарядах прошлых сезонов
Мария Винар

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom

Ведущая свадебных мероприятий Юлия Арапова назвала российским невестам и женихам способы сэкономить на свадебных нарядах. Комментарий публикует Пятый канал.

В первую очередь, Арапова посоветовала обратить внимание на коллекции прошлых сезонов. По ее словам, ранее трендовые платья и костюмы с большой вероятностью будут выглядеть стильно и современно в 2026 году. При этом она уточнила, что скидки на предыдущие коллекции могут достигать 30-70 процентов.

Кроме того, эксперт порекомендовала искать наряды к торжеству не в свадебном бутике. Она считает, что невесты могут с легкостью подобрать себе элегантное изделие в магазинах, предлагающих вечерние и коктейльные платья. Например, лаконичное платье-футляр, воздушное платье в пол с современным кроем или комбинезон.

Также специалист упомянула прокат свадебных костюмов. Однако Арапова предупредила, что такие наряды нельзя перешить или дополнить аксессуарами.

В ноябре прошлого года сообщалось, что невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok