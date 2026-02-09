Российским невестам и женихам назвали способы сэкономить на свадебных нарядах

Пятый канал: Невесты и женихи могут сэкономить на нарядах прошлых сезонов

Ведущая свадебных мероприятий Юлия Арапова назвала российским невестам и женихам способы сэкономить на свадебных нарядах. Комментарий публикует Пятый канал.

В первую очередь, Арапова посоветовала обратить внимание на коллекции прошлых сезонов. По ее словам, ранее трендовые платья и костюмы с большой вероятностью будут выглядеть стильно и современно в 2026 году. При этом она уточнила, что скидки на предыдущие коллекции могут достигать 30-70 процентов.

Кроме того, эксперт порекомендовала искать наряды к торжеству не в свадебном бутике. Она считает, что невесты могут с легкостью подобрать себе элегантное изделие в магазинах, предлагающих вечерние и коктейльные платья. Например, лаконичное платье-футляр, воздушное платье в пол с современным кроем или комбинезон.

Также специалист упомянула прокат свадебных костюмов. Однако Арапова предупредила, что такие наряды нельзя перешить или дополнить аксессуарами.

