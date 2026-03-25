Боярский прокомментировал возможное обнаружение останков д'Артаньяна

Боярский: Обнаружение останков д'Артаньяна на месте крепости было бы символично

Обнаружение возможных останков знаменитого французского мушкетера д'Артаньяна на месте осады Маастрихта было бы символично, заметил народный артист России Михаил Боярский. Об этом актер рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее телеканал NOS сообщил, что в церкви города Маастрихт в провинции Лимбург на юге Нидерландов обнаружили скелет, вероятно, погибшего в XVII веке д'Артаньяна. Фрагмент ДНК останков был направлен в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнят с ДНК предполагаемых потомков знаменитого мушкетера.

«Честно говоря, я не в курсе [находки]. То есть я знаю, что при осаде крепости он был убит. Но то, что у него там могила, я об этом впервые слышу. Это, конечно, было бы символично. Там наверняка воздвигли бы монумент в память о великом д’Артаньяне, чтобы, по крайней мере, можно было бы возложить цветы к его могиле», — сказал Боярский.

