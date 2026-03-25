Российский режиссер раскритиковал победителя премии «Оскар»

Режиссер Бронзит указал на фальшь в фильме «Девушка, которая плакала жемчугом»

Российский режиссер и сценарист Константин Бронзит раскритиковал канадский фильм «Девушка, которая плакала жемчугом», получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Его комментарий передает ТАСС.

Бронзит отметил, что картина рассказывает о человеческих переживаниях, которые в финале обесцениваются. «Все, что там есть человеческого в процессе истории, оказывается выдумкой, полной фальшью. Никакой радости от этого нет», — объяснил постановщик.

Режиссер подчеркнул, что его удивила победа именно этого фильма на «Оскаре». В то же время Бронзит указал, что технически картина выполнена «классно».

16 марта сообщалось, что Бронзит не сумел выиграть «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Режиссер был номинирован на «Оскар» в третий раз, на премию выдвинули его картину «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия), «Бабочка» (Франция).