11:42, 25 марта 2026Культура

Российский режиссер раскритиковал победителя премии «Оскар»

Режиссер Бронзит указал на фальшь в фильме «Девушка, которая плакала жемчугом»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер и сценарист Константин Бронзит раскритиковал канадский фильм «Девушка, которая плакала жемчугом», получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Его комментарий передает ТАСС.

Бронзит отметил, что картина рассказывает о человеческих переживаниях, которые в финале обесцениваются. «Все, что там есть человеческого в процессе истории, оказывается выдумкой, полной фальшью. Никакой радости от этого нет», — объяснил постановщик.

Режиссер подчеркнул, что его удивила победа именно этого фильма на «Оскаре». В то же время Бронзит указал, что технически картина выполнена «классно».

16 марта сообщалось, что Бронзит не сумел выиграть «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Режиссер был номинирован на «Оскар» в третий раз, на премию выдвинули его картину «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия), «Бабочка» (Франция).

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

    Аршавин не смог найти покупателей на роскошный особняк в Петербурге

    Все новости
