Бывший СССР
23:01, 25 марта 2026

Депутат призвал накачать Украину оружием «на годы вперед»

Депутат Рады Вениславский: Украине нужно наращивать образцы вооружений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Даже если Россия и Украина смогут заключить мирное соглашение, Киев следует продолжать накачивать оружием «на годы вперед». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

По его словам, прекращение конфликта на Украине еще не означает, что Россия «откажется от своих планов». Депутат отметил, что Киеву следует быть готовым к возможному возобновлению боевых действий.

«Нам расслабляться точно нельзя. Нам нужно наращивать образцы вооружения, которые будут и защищать нас, наших граждан, и наше небо, и землю от любого потенциального врага, и иметь средства впечатления, которые будут сдерживающими для врага», — сказал он.

Ранее Вениславский заявил, что Иран может попытаться ударить по Украине. «Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины», — сообщил нардеп.

