В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

Нардеп Вениславский: Иран может ударить по Украине

Иран может попытаться ударить по Украине, и Киеву надо быть к этому готовым. Готовиться к атакам по стране украинцев в интервью для портала telegraf.ua призвал депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины», — заявил нардеп.

При этом он выразил уверенность, что украинские системы противовоздушной обороны без проблем справятся с иранскими ракетами.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

