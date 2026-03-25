Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 25 марта 2026Бывший СССР

В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

Нардеп Вениславский: Иран может ударить по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Иран может попытаться ударить по Украине, и Киеву надо быть к этому готовым. Готовиться к атакам по стране украинцев в интервью для портала telegraf.ua призвал депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины», — заявил нардеп.

При этом он выразил уверенность, что украинские системы противовоздушной обороны без проблем справятся с иранскими ракетами.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok