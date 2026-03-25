Людям с бессонницей предложили комбо из двух продуктов для крепкого сна

Диетолог Перес предложила по вечерам употреблять мед и корицу для крепкого сна
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Росио Перес предложила людям с бессонницей употреблять по вечерам комбо из двух продуктов, благодаря которому сон станет крепче. Ее слова передает издание Deia.

Как пояснила Перес, смесь меда и корицы способствует более глубокому ночному отдыху и приливу энергии сразу же после пробуждения. При этом специалистка подчеркнула, что эффект от данных продуктов нельзя сравнивать с эффектом от снотворных препаратов, но, несмотря на это, в легких случаях бессонницы они все же могут помочь.

По словам доктора, для приготовления смеси необходимо к одной столовой ложке натурального меда добавить чайную ложку молотой корицы. Употреблять такую комбинацию можно как в чистом виде, так и предварительно растворив в небольшом количестве теплой, но не горячей воды. Единственным противопоказанием является сахарный диабет, добавила Перес.

Ранее сомнолог Карема Магомедова заявила, что привычка засыпать под телевизор может ухудшить качество сна. Она объяснила это подавлением выработки мелатонина из-за светящегося экрана.

