Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:14, 25 марта 2026

Дочь Оззи Осборна заподозрили в пластике на фоне критики чрезмерной худобы

Хирург Мороз считает, что певица Келли Осборн прибегала к блефаропластике
Мария Винар

Фото: @kellyosbourne

Российский пластический хирург и косметолог Светлана Мороз заподозрила дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актрису и певицу Келли Осборн в операции на фоне критики чрезмерной худобы. Комментарий эксперта приводит KP.RU.

Мороз проанализировала снимки наследницы рокера разных лет. Медик считает, что знаменитость все же прибегала к пластике, несмотря на то что она ее отрицает.

«Судя по фото разных лет, эндоскопический лобно-височный лифтинг с верхней блефаропластикой она все же делала: взгляд стал открытым. Деликатная и красивая операция», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что друзья Келли Осборн выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы. Собеседники Page Six заметили, что в переживаниях знаменитости кроется что-то большее, чем потеря отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok