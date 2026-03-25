02:59, 25 марта 2026Мир

Экс-госсекретарь США назвал советского хоккеиста кумиром детства

Марина Совина (ночной редактор)
Владислав Третьяк. Фото: Alexander Legky / Russian Look / Global Look Press

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что легендарный советский вратарь и действующй президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был его кумиром в детстве. Об этом он рассказал во время открытой дискуссии в институте политики при Гарвардской школе Кеннеди.

«Вероятно, он был величайшим вратарем своей эпохи», — отметил Блинкен.

Третьяк трижды становился олимпийским чемпионом, десять раз выигрывал чемпионат мира и девять раз чемпионат Европы. В 1989 году его имя было внесено в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признавался, что в детстве его кумиром был легендарный Сергей Федоров, с которым он когда-то вместе играл за «Вашингтон». Позже он помогал молодому коллеге адаптироваться в заокеанской лиге.

