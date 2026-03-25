06:11, 25 марта 2026

Эксперт предупредил США о возможной катастрофе

Дэвис: Эскалация войны против Ирана может обернуться для США катастрофой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США не следует эскалировать войну против Ирана, потому что в итоге это может обернуться катастрофой для Вашингтона. С таким мнением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа», — считает эксперт. Он подчеркнул, что это приведет к значительному увеличению издержек для США, особенно в том случае, если Тегеран сумеет отразить попытку захвата острова Харк.

Кроме того, даже успех операции никак не повлияет на ход конфликта, и в любом случае будут увеличены дальнейшие издержки для администрации США.

Ранее стало известно, что США хотят развернуть на Ближнем Востоке около трех тысяч десантников.

