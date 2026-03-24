20:43, 24 марта 2026

США захотели развернуть на Ближнем Востоке около 3000 десантников

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«Пентагон планирует перебросить на Ближний Восток около 3000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США для поддержки операций против Ирана», — утверждается в публикации.

По данным издания, письменный приказ ожидается в ближайшие часы. При этом в материале отмечается, что решение о размещении войск в Иране еще не принято.

Ранее стало известно, что между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны.

