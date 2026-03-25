Европейские коллеги Набиуллиной отказались шутить

Bloomberg: Европейский ЦБ пообещал, что не будет парализован нерешительностью

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет действовать решительно и оперативно, если растущие цены на энергоносители спровоцируют масштабную инфляцию. Это пообещала руководитель регулятора Кристин Лагард, ее процитировало Bloomberg.

Она подчеркнула, что банк пока оценивает экономические последствия ближневосточного кризиса. Нынешнее положение дел отличается от того, которое наблюдалось после начала боевых действий на территории Украины, но, как сказала Лагард, у ЕЦБ есть причины оставаться бдительным.

«Мы не будем действовать, пока не получим достаточно информации о масштабах и продолжительности шока, а также о его распространении. Но мы не будем парализованы нерешительностью: наше обязательство обеспечить инфляцию в два процента в среднесрочной перспективе является безусловным», — подчеркнула Лагард.

В свою очередь, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн пообещал, что банк будет гибко реагировать на то, как война с Ираном скажется на европейском бизнесе и потребителях.

«Мы не шутим», — заверил он, рассуждая о том, что регулятор сильно зависит от данных, которые скоро поступят в большом объеме.

До этого стало известно о подготовке ЕЦБ к кризису, вызванному ситуацией в Иране. Он уже запросил у банков информацию о последствиях остановки поставок через Ормузский пролив для их деятельности.