Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 25 марта 2026Экономика

Европейские коллеги Набиуллиной отказались шутить

Bloomberg: Европейский ЦБ пообещал, что не будет парализован нерешительностью
Кирилл Луцюк

Фото: travelview / Shutterstock / Fotodom  

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет действовать решительно и оперативно, если растущие цены на энергоносители спровоцируют масштабную инфляцию. Это пообещала руководитель регулятора Кристин Лагард, ее процитировало Bloomberg.

Она подчеркнула, что банк пока оценивает экономические последствия ближневосточного кризиса. Нынешнее положение дел отличается от того, которое наблюдалось после начала боевых действий на территории Украины, но, как сказала Лагард, у ЕЦБ есть причины оставаться бдительным.

«Мы не будем действовать, пока не получим достаточно информации о масштабах и продолжительности шока, а также о его распространении. Но мы не будем парализованы нерешительностью: наше обязательство обеспечить инфляцию в два процента в среднесрочной перспективе является безусловным», — подчеркнула Лагард.

В свою очередь, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн пообещал, что банк будет гибко реагировать на то, как война с Ираном скажется на европейском бизнесе и потребителях.

«Мы не шутим», — заверил он, рассуждая о том, что регулятор сильно зависит от данных, которые скоро поступят в большом объеме.

До этого стало известно о подготовке ЕЦБ к кризису, вызванному ситуацией в Иране. Он уже запросил у банков информацию о последствиях остановки поставок через Ормузский пролив для их деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok