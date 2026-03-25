Главе МИД страны ЕС пригрозили судом за «сговор» с Россией

Евродепутат Айе пригрозила главе МИД Венгрии судом за госизмену из-за России

Главе МИД Венгрии Петеру Сийярто пригрозили судом за «госизмену и сговор» с Россией. К этому призвала французский евродепутат от группы Renew Валери Айе, передает РИА Новости.

«Венгрия [премьер-министра] Виктора Орбана не просто отстаивает иную политическую линию — она занимается настоящим саботажем европейского единства. Раньше у нас были подозрения, а теперь у нас есть доказательство в лице министра иностранных дел Венгрии. Напомню, что подобные действия могли бы повлечь осуждение за госизмену и сговор с врагом», — сказала она.

По ее словам, действия Венгрии выгодны только президенту России Владимиру Путину. В саботаже единства Европы Айе также обвинила другие евроскептические партии, включая «Альтернативу для Германии» (АдГ), испанскую Vox и французскую RN.

Ранее Еврокомиссия заморозила одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE на сумму более 16 миллиардов евро из-за того, что Будапешт заблокировал выделение кредита для Украины.