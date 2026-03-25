Гоблин описал жизненную ситуацию Пугачевой словами «черт-те что и сбоку хвостик»

Блогер Пучков заявил, что Пугачева сама создала себе жизненные проблемы

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, описал жизненную ситуацию певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России, словами «черт-те что и сбоку хвостик». В эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что артистка сама создала себе проблемы с недвижимостью в России.

Пучков и его соведущие комментировали новость о том, что певица не может оформить дом в деревне Грязь в Подмосковье полностью на себя, так как для этого ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), владеющей частью особняка, должен приехать в Россию.

«Ну, что мы тут имеем? Создали себе по жизни проблемы. Ну, наслаждайтесь теперь, что. Если даже продать невозможно, переписать невозможно. Черт-те что и сбоку хвостик», — отреагировал Гоблин.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин захотели переписать дом на детей, чтобы спасти имущество от конфискации. Для этого артистке требуется полностью оформить особняк на себя, однако она не может этого сделать. Продать дом супруги также не могут.