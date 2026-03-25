11:24, 25 марта 2026Мир

Иран опроверг факт ведения переговоров с США

India Today: МИД Ирана заявил, что не вел переговоров с США в последние 25 дней
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Иран не вел переговоры с США в последние 25 дней. С таким заявлением в интервью The India Today выступил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Между Ираном и Соединенными Штатами не ведется никаких переговоров или консультаций. Их не было на протяжении последних 25 дней этой незаконной войны, развязанной ими против Ирана», — рассказал иранский дипломат.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Тегеран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, когда «мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из грязного разума».

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

    Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

    Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

    Иран опроверг факт ведения переговоров с США

    Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Миргороде

    В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

    В Госдуме задумались об эффективности запретов

    В ЕС признали зависимость от одной группы товаров из России

    Глава МАГАТЭ назвал дату и место переговоров США и Ирана

    Все новости
