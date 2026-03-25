12:57, 25 марта 2026Мир

WSJ: Израиль впервые нанес удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль впервые нанес удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море, тем самым атаковав российско-иранский маршрут поставок. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, израильский удар по военно-морскому форпосту в Каспийском море был направлен против поддержки Россией Ирана в войне, поразив линию снабжения, которую страны якобы использовали для переброски боеприпасов, беспилотников и другого вооружения.

Бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Марум выразил мнение, что главная цель этого удара заключалась в том, чтобы ограничить российские поставки и показать иранцам, что у них нет морской обороны на Каспийском море.

Израильские военные заявили, что в результате атаки на каспийский порт Бендер-Энзели в прошлую среду были поражены десятки целей, включая военные корабли, порт, командный центр и верфь, используемую для ремонта и обслуживания судов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

