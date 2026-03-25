12:58, 25 марта 2026Силовые структуры

Курьеров в Москве заменят роботами

В Москве курьеров планируют заменить роботами-доставщиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Москве курьеров планируют заменить роботами-доставщиками. Об этом заявил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов, его цитирует ТАСС.

По словам Баранова, вопросы безопасности уже начали прорабатывать. Предварительно, скорость роботов будет составлять 3-5 км/ч.

Ранее начальник Главного управления МВД по Москве раскрыл некомплект кадров в полиции Москвы — он составляет 30-50 процентов от должностей. Самый высокий процент некомплекта — в территориальных подразделениях на районном уровне.

