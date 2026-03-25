Раскрыт некомплект кадров в полиции Москвы

В Москве некомплект в рядах полиции оценили в 30-50 %

Некомплект в рядах московской полиции составляет 30 процентов от должностей в штате. Об этом заявил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов в Мосгордуме, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Баранова, это средний уровень некомплекта. При этом он также отметил, что в службах участковых уполномоченных, патрульно-постовой, уголовного розыска, дознания некомплект гораздо выше. Самый высокий процент некомплекта — в территориальных подразделениях на районном уровне. Там показатель может достигать 50 процентов.

Ранее сообщалось, что некомплект сотрудников ППС достиг 40 процентов.

Президент России Владимир Путин назвал кадровый дефицит одной из важнейших проблем МВД России. По его словам, в 2026 году будет повышена зарплата полицейским, также принят целый ряд решений, направленных на комплектование органов внутренних дел.