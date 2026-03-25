Мировой энергогигант предупредил о грядущей нехватке энергии и топлива

Shell: Европа может столкнуться с нехваткой энергии и топлива уже в апреле

Если Иран не снимет блокаду Ормузского пролива, Европа может столкнуться с нехваткой энергии и топлива уже в апреле. Об этом предупредил генеральный директор Shell Ваэль Саван, его слова приводит The Guardian

На крупной конференции нефтяной промышленности в Техасе представитель мирового энергогиганта предупредил, что европейский регион ждут перебои с энергоресурсами.

«Южная Азия первой приняла на себя основной удар. Затем это перешло на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле — в большей степени на Европу», — пояснил он.

Кризис, который длится уже четвертую неделю, повлиял на поставки авиакеросина, цена на который с начала конфликта выросла вдвое. Следующим под ударом может оказаться дизельное топливо, а затем и бензин, поскольку летом число автомобилистов в США и Европе вырастет. Глава компании заявил, что Shell сотрудничает с правительствами Европы, чтобы помочь им справиться с кризисом в сфере поставок нефти и газа, который уже привел к введению нормирования энергопотребления в странах Азии

В результате ракетного удара Ирана по газоперерабатывающему заводу Shell нефтяная компания столкнулась с убытками около 750 миллионов долларов. Катарский завод Pearl называли одним из самых прибыльных активов энергогиганта. Из-за ракетных ударов Ирана власти Катара в начале марта объявили форс-мажор и приостановили добычу газа в стране.