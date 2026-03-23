Западным энергогигантам спрогнозировали серьезные потери из-за войны в Иране

WSJ: Энергогиганты лишатся миллиардов долларов из-за ударов Ирана по Катару

Западные энергогиганты недосчитаются миллиардов долларов прибыли из-за массовых ракетных ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры Катара. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

С ущербом, в частности, столкнется британская нефтегазовая компания Shell, для которой поврежденный катарский СПГ-завод Pearl был одним из самых прибыльных активов. Восстановление одной из производственных линий предприятия, по оценке экспертов, займет как минимум год.

Еще одним пострадавшим в результате эскалации на Ближнем Востоке, отмечают аналитики, окажется американская компания ExxonMobil. Из-за масштабных повреждений катарской газовой инфраструктуры этот энергогигант будет терять ежегодно порядка пяти миллиардов долларов выручки. На починку поврежденных объектов может уйти до пяти лет.

Из-за ракетных ударов Ирана власти Катара в начале марта объявили форс-мажор и временно приостановили добычу газа в стране. Даже после окончания войны в Иране, отмечал аналитик компании MST Marquee Сол Кавоник, у энергетических гигантов с Ближнего Востока уйдут месяцы для возвращения к прежним объемам производства сжиженного природного газа (СПГ).

На этом фоне руководители крупнейших американских нефтегазовых компаний предупредили президента США Дональда Трампа о грядущем мировом газовом кризисе. Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, отметили они, глобальный энергорынок может столкнуться с высокой волатильностью сырьевых котировок и дефицитом предложения. Активного высвобождения резервов при подобном раскладе может не хватить для полноценного преодоления топливного кризиса. Единственным выходом из непростой ситуации они назвали разблокировку ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Добиться этого без прекращения войны в Иране будет крайне сложно, сошлись во мнении участники американской нефтегазовой отрасли.