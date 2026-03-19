14:54, 19 марта 2026Экономика

Миру спрогнозировали катастрофический газовый кризис из-за войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Затягивание войны в Иране рискует привести к гораздо более разрушительным последствиям для мирового энергетического рынка, чем при предыдущем кризисе, вызванным началом боевых действий на Украине. Об этом заявил аналитик компании MST Marquee Сол Кавоник, его слова приводит Bloomberg.

Если предыдущий энергокризис затронул в основном европейские страны, то нынешний коллапс уже распространился на гораздо большее число регионов мира, пояснил аналитик. Проблемы с доступностью топлива, в частности, возникли у ряда азиатских стран, государств Евросоюза (ЕС), Великобритании и США.

В случае длительной блокады Ираном Ормузского пролива и затягивания ракетных ударов по энергетической инфраструктуре ближневосточных стран мировые цены на газ вырастут еще более стремительными темпами, предупредил Кавоник. «Мы уверенно движемся к сценарию газового кризиса, который может привести к катастрофе», — констатировал эксперт.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Даже после окончания войны в Иране, добавил он, у энергетических гигантов с Ближнего Востока уйдут месяцы для возвращения к прежним объемам производства сжиженного природного газа (СПГ). Именно столь времени обычно занимают ремонтные работы на поврежденных заводах и наращивание мощностей. Перебои в поставках, длящиеся более месяца, заключили в Morgan Stanley, быстро приводят к нехватке топлива. При таком сценарии главными пострадавшими окажутся страны Южной и Юго-Восточной Азии, резюмировал портфельный управляющий компании Davenport Energy Тоби Копсон.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке стоимость природного газа на крупнейшем в Евросоюзе нидерландском хабе TTF уже достигли максимума с конца 2022 года и подобрались к отметке в 850 долларов за тысячу кубометров. Аналитики объясняли резкое удорожание топлива в том числе временной приостановкой производства СПГ в Катаре из-за ракетных атак Ирана по заводу в городе Рас-Лаффан. На возвращение к прежним объемам выпуска, отмечало агентство Reuters, компании Qatar Energy потребуется как минимум месяц.

