04:15, 25 марта 2026

Мужчина элегантно отомстил назначавшему совещания в обеденное время начальнику

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником McCoy818 рассказал, как победил в конфронтации со своим новым начальником и смог при этом обойтись без скандалов. Поводом для непонимания между ними послужила привычка босса назначать онлайн-совещания в обеденное время, когда автор привык принимать пищу.

«Я дважды вежливо попросил его перенести ежедневные "синхронизации" сотрудников на другое время. В первый раз он сказал: "Ага, извините", но неудобное время вернулось спустя пару дней. Во второй раз он просто сказал: "Мы все здесь гибкие", что на корпоративном языке означает: "Мне плевать на ваше время"», — посетовал автор.

Тогда он решил, что смело может обедать в привычное для себя время, оставаясь при этом на связи. В первый раз он просто съел сэндвич, не отключая камеру. Это не вызвало ни у кого вопросов, поэтому в следующий раз он принялся разогревать остатки пасты в микроволновке, шум которой отлично был слышен всем участникам совещания.

«А потом однажды я приготовил целый сэндвич с сыром на своей маленькой настольной сковородке, которую жена подарила мне на Рождество. Я переворачивал его, масло шипело. Я расположил камеру так, чтобы все было видно. Честно говоря, смешнее всего было, когда один из моих коллег включил микрофон, чтобы спросить, какой сыр я использую. Мой менеджер на секунду замолчал и продолжил», — написал мужчина.

В дальнейшем мужчина не остановился: он готовил рамены и другие относительно непростые блюда, делал салаты, нарезая овощи первые десять минут совещания. В итоге его руководитель устал на это смотреть и перенес время встреч. Никаких претензий своему подчиненному он высказывать не стал.

Ранее другой пользователь Reddit устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды на строительстве объекта.

