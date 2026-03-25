Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 25 марта 2026Силовые структуры

МВД сообщило об увеличении количества преступлений с участием несовершеннолетних

В 2025 году на 150 процентов выросло число преступлений, совершенных подростками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / Fotodom  

В 2025 году на 150 процентов увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник столичного управления МВД Олег Баранов на выступлении в Московской городской думе сообщил, что в 2025 году на 150 процентов увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Сотрудники полиции регулярно выявляют факты дистанционного вовлечения подростков в противоправные действия. Во всех случаях установлено, что несовершеннолетние долго находились под влиянием злоумышленников.

В прошлом году была предотвращена попытка совершения теракта двумя несовершеннолетними, которым дистанционно внушили идеологию «колумбайна». Они планировали совершить насильственную акцию в одном из столичных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло количество задержанных в 2025 году зацеперов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok