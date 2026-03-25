МВД сообщило об увеличении количества преступлений с участием несовершеннолетних

Начальник столичного управления МВД Олег Баранов на выступлении в Московской городской думе сообщил, что в 2025 году на 150 процентов увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Сотрудники полиции регулярно выявляют факты дистанционного вовлечения подростков в противоправные действия. Во всех случаях установлено, что несовершеннолетние долго находились под влиянием злоумышленников.

В прошлом году была предотвращена попытка совершения теракта двумя несовершеннолетними, которым дистанционно внушили идеологию «колумбайна». Они планировали совершить насильственную акцию в одном из столичных образовательных учреждений.

