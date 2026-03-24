Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 24 марта 2026

МВД раскрыло количество задержанных в 2025 году зацеперов

МВД раскрыло количество задержанных в 2025 году зацеперов
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В 2025 году в России задержали 1300 зацеперов на объектах транспортной инфраструктуры. Количество задержанных любителей экстремальной езды раскрыл начальник главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калинкина, большинство из них несовершеннолетние. Подросткам зачастую менее 16 лет. МВД привело печальную статистику за прошедший году 32 зацепера в результате своих действий расстались с жизнью. МВД планирует продолжать проводить активную работу по профилактике зацепинга.

Ранее было опубликовано видео на котором 23-летний зацепер забрался на крышу вагона поезда и спрыгнул в Москва-реку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok