Зацепер залез на крышу поезда метро, спрыгнул с вагона в Москву-реку и попал на видео

В Москве зацепер залез на поезд, спрыгнул с него в Москву-реку и попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых удалось установить последовательность действий россиянина, опубликовала в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Собранная в МВД подборка начинается с момента захода молодого человека в метро. На записи видно, что он попал в подземку бесплатно, забежав следом за женщиной с коляской. Оказавшись в вестибюле станции «Технопарк», он залез на крышу отходившего поезда. Когда состав выехал на Нагатинский метромост, россиянин спрыгнул в Москву-реку. Затем он самостоятельно выбрался на берег.

Экстремала задержали. Им оказался 23-летний житель подмосковных Химок. Ему был назначен административный арест на восемь суток.

Ранее в Московской области нашли зацепера, которому не удалось выжить после полученного удара током. После смерти его тело какое-то время продолжало «ездить» на электричке.