Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 31 октября 2025Россия

Зацепер залез на крышу поезда метро, спрыгнул с вагона в Москву-реку и попал на видео

В Москве зацепер залез на поезд, спрыгнул с него в Москву-реку и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве зацепер залез на поезд, спрыгнул с него в Москву-реку и попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых удалось установить последовательность действий россиянина, опубликовала в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Собранная в МВД подборка начинается с момента захода молодого человека в метро. На записи видно, что он попал в подземку бесплатно, забежав следом за женщиной с коляской. Оказавшись в вестибюле станции «Технопарк», он залез на крышу отходившего поезда. Когда состав выехал на Нагатинский метромост, россиянин спрыгнул в Москву-реку. Затем он самостоятельно выбрался на берег.

Экстремала задержали. Им оказался 23-летний житель подмосковных Химок. Ему был назначен административный арест на восемь суток.

Ранее в Московской области нашли зацепера, которому не удалось выжить после полученного удара током. После смерти его тело какое-то время продолжало «ездить» на электричке.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости