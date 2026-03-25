12:46, 25 марта 2026Россия

На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На подлете к Москве сбили второй за день украинский БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал он, добавив, что специалисты экстренных служб уже работают не месте падения обломков дрона.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки градоначальник не привел. О первом сбитом за сутки беспилотнике мэр сообщал в 2:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что атака Вооруженных сил Украины на регионы России в ночь на среду, 25 марта, стала самой массированной за минувший год. Похожие объемы сбитых БПЛА фиксировались весной 2025-го — 28 мая Минобороны отчитывалось о 296 сбитых дронах.

