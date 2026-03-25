На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

«Страна.ua»: Против Арахамии могло быть открыто уголовное производство

Против руководителя парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии могло быть открыто уголовное производство. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что об этом пишут украинские СМИ, близкие к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что общественная организация «Межа» подала заявление генпрокурору. В нем говорится, что Арахамия мог быть участником схемы по сбору и его стимулировании нужных голосов.

Генеральный прокурор Украины отказал в регистрации дела. Однако Арахамию могут вызвать на допрос в НАБУ в рамках расследования дела депутата Верховной Рады Юрия Киселя.