Бывший СССР
17:50, 25 марта 2026

На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

«Страна.ua»: Против Арахамии могло быть открыто уголовное производство
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadym Sarakhan / wikipedia.org

Против руководителя парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии могло быть открыто уголовное производство. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что об этом пишут украинские СМИ, близкие к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что общественная организация «Межа» подала заявление генпрокурору. В нем говорится, что Арахамия мог быть участником схемы по сбору и его стимулировании нужных голосов.

Генеральный прокурор Украины отказал в регистрации дела. Однако Арахамию могут вызвать на допрос в НАБУ в рамках расследования дела депутата Верховной Рады Юрия Киселя.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
